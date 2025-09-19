Mehmet Arda Uzun’un Japonya’da sır ölümü! Cinayete mi kurban gitti? Hayali sonu oldu

19 yaşındaki Mehmet Arda Uzun'un eşyaları

BAZI EŞYALARI KAYIP

Japon polisi, Mehmet Arda Uzun'un hayatını kaybettiği odayı ve odada buldukları eşyaları fotoğraflayıp ailesine gönderdi. Esrarengiz ölümle ilgili soruşturma başlatılırken acılı aile, Arda'nın kişisel eşyalarından bazılarının da kayıp olduğunu iddia etti.