Mehmet Arda Uzun’un Japonya’da sır ölümü! Cinayete mi kurban gitti? Hayali sonu oldu
İzmir’in Menemen ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Arda Uzun, hayranı olduğu Japonya’ya seyahat etti. Ancak Tokyo’da kaldığı otel odasında hareketsiz halde bulunan genç, yaşamını yitirdi. Yetkililer önce ölüm nedenini “virüs”, ardından ise “intihar” olarak açıkladı.
EN BÜYÜK HAYALİ SONU OLDU
İzmir Menemen'de yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Arda Uzun, hayranı olduğu Japonya'yı görmeye gitti. Yeni Asır'ın haberine göre Tokyo'daki oteline yerleşen Mehmet Arda'dan kısa süre sonra kahreden haber geldi.
YETKİLİLER ÖNCE 'VİRÜS' SONRA 'İNTİHAR' DEDİ
Otel odasında hareketsiz halde bulunan gencin, hayatını kaybettiği belirlendi. Yetkililerin önce 'virüsten öldüğünü', ardından da 'intihar ettiğini' ileri sürdüğü Uzun'un cenazesi İzmir'e gönderilerek gözyaşları ile toprağa verildi.
AİLEDEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA
Talihsiz gencin ailesi ise Mehmet Arda'nın ölümünün kayıtlara intihar olarak geçtiğini ancak Japon yetkililerden çelişkili açıklamaların oldukça çelişkili açıklamalar yaptığını söyledi.
Acılı baba Mehmet Uzun, "Oğlumuz hayat doluydu, gezmeye gidip intihar etmiş olamaz. Bu şüpheli ölümün peşini bırakmayacağız. Arda'nın gezmeye gidip intihar ettiğine inanmıyorum" dedi.