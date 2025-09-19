Kocaeli'de yol kenarında ceset bulundu! Sır ölüme inceleme

Giriş Tarihi: 19.09.2025 20:58

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol kenarında bir kişi ölü halde bulundu.



Gebze ilçesi Mutlukent ile Çayırova Akse Mahallesi arasında bulunan yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler yaptığı kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.