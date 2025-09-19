Kocaeli'de yol kenarında ceset bulundu! Sır ölüme inceleme
Kocaeli'de Mutlukent ile Çayırova Akse Mahallesi arasındaki yolda ceset bulundu. Yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar ekiplere haber verirken, olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin Semih Alkan'a ait olduğu tespit edildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol kenarında bir kişi ölü halde bulundu.
Gebze ilçesi Mutlukent ile Çayırova Akse Mahallesi arasında bulunan yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler yaptığı kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma sonrasında cesedin Semih Alkan'a ait olduğu belirlendi. Alkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.