Bakan Ersoy Göbeklitepe kazılarıyla ilgili açıklamada bulundu: Tarihe ışık tutacak insan heykeli bulundu

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Göbeklitepe'yi gezerek incelemelerde bulundu. Gezinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, Göbeklitepe'de bir insan heykelinin keşfedildiğini belirtti.

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte yaklaşık 12 bin yıl önce inşa edildiği belirlenen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yerini gezdi. Sütun ve yapıları inceleyen Mikasa, Taş Tepeler Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul'dan kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kazılar sonucunda çıkartılan yapılar ve üzerindeki hayvan kabartmaları ile şekiller hakkında da bilgi alan Prenses Mikasa'ya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.





GÖBEKLİTEPE'DE İNSAN HEYKELİ BULUNDU



Gezinin ardından bir açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, "Bugün burada yalnızca bir arkeolojik alanın değil tüm insanlığın ortak hafızasının ve uygarlık yolculuğunun kalbinde sizlerle buluşuyor olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Göbeklitepe 12 bin yıl öncesine uzanan geçmişiyle yalnızca Anadolu'nun değil tüm insanlık tarihinin başlangıç noktalarından biri olarak kabul edilmektedir. Göbeklitepe'de yıllardır kesintisiz olarak yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında çok önemli bir buluntunun daha gün yüzüne çıkarıldığı müjdesini de buradan paylaşmak istiyorum. Göbeklitepe'nin B ile D yapıları arasındaki mekanda bir oda duvarının içerisinde yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli bulundu. Benzer örneklerine daha önce Karahantepe'de de rastlamıştık ancak Göbeklitepe'den çıkan bu yeni buluntu neolitik çağın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir keşif niteliğini taşımaktadır" dedi.



Kazılar sonucu ortaya çıkan eserleri gelecek nesillere emanet ettiklerini söyleyen Bakan Ersoy, "Üzerinde durduğumuz topraklar tarımın, yerleşik hayatın ilk filizlerinin yeşerdiği topraklardır. 1963 yılında ilk kez keşfedilen Göbeklitepe, 1995 yılında başlayan kazılarla birlikte arkeoloji dünyasında adeta bir dönüm noktası olmuştur. 2018 yılında UNESCO Dünya miras listesine dahil edilmesi ve 2019'un ülkemizde Göbeklitepe yılı ilan edilmesi ile birlikte bu eşsiz miras yalnızca Türkiye'nin değil tüm dünyanın ilgisine mazhar olmuştur. Ne mutlu bizlere ki bugün insanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan bu kazıların 30 yılına tanıklık ediyoruz. Bu süre zarfında gün yüzüne çıkarılan 8 anıtsal yapı ile birlikte sayısız konut insanlığın neolitik çağdaki yaşamına ışık tutmaktadır. Geleceğe miras projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sayesinde yalnızca kazılarla yetinilmiyor, ortaya çıkarılan yapıları restore ediyor, koruyor ve gelecek nesillere emanet ediyoruz" ifadelerini kullandı.





KEÇİ KILINDAN YAPILAN ÖZEL DERZ HARCI KULLANILIYOR



Yaklaşık 6 metre uzunluğundaki dev taşların ayağa kaldırıldığını söyleyen Bakan Ersoy, "Geçtiğimiz yıl Aslanlı yapıda başlattığımız restorasyonlara bu yıl C yapısında devam ediyoruz. Göbeklitepe'de bugüne kadar açığa çıkarılan en büyük yapı olan C yapısında duvarların sağlamlaştırılmasından dikilitaşların özgün konumlarına taşınmasına kadar kapsamlı çalışmalar başarıyla tamamlandı. 6 metreyi bulan tonlarca ağırlıktaki dikilitaşlar bilim insanlarımızın titiz ve uzmanlık gerektiren çabalarıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Bu süreçte kullanılan her malzeme aslına uygunluğu gözetilerek seçildi. Hatta keçi kılından yapılan özel derz harcı dahi bu hassasiyetin bir parçası oldu. Artık yalnızca kazı ve koruma değil ziyaretçi yönetim konusunda da yeni bir döneme giriyoruz şu andan itibaren. 2025 yılı bitmeden açılacak yeni ziyaretçi merkezi, otopark ve yürüyüş yolları ile Göbeklitepe'ye olan ilgi sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu yıl taşıdığımız bin kadar zeytin ağacı alanın korumasına katkı sağlarken önümüzdeki ay yapılacak jeomanyetik ölçümler de bundan sonraki kazı stratejimizi belirleyecek. 2025 yılı itibarıyla Taş Tepeler projesi kapsamında 36 uluslararası akademik kurumun katılımı, 220 kişiden oluşan uzman ve öğrenci kadrosu ile 10 ayrı noktada arkeolojik kazılar gerçekleştiriyoruz" dedi.





96 ESER ALMANYA'DA SERGİLENECEK



Göbeklitepe'nin yalnızca Türkiye'nin değil tüm insanlık tarihinin ortak mirası olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Bu nedenle bizler uluslararası alanda da Göbeklitepe'nin tanıtımına büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl İtalya'da Roma İmparatorluğu'nun görkemli simgesi kolezyumda Göbeklitepe Kutsal Bir Yerin Gizemi sergisini gerçekleştirmiştik. Yaklaşık 2000 yıllık kolezyum ile 12 bin yıllık Göbeklitepe'nin bu tarihi buluşmasına 6 milyona aşkım kişi de tanıklık etti. Burada sizlere ilk kez duymak istediğim yeni bir heyecanımız daha var. Gelecek yıl 5 Şubat 31 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde Yakın Doğu Müzesi James Simon Galerisinde Taştaki Bitler Göbeklitepe ve Son Avcıların Dünyası adlı büyük bir sergiyi hayata geçireceğiz. Bu sergide Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü envanterine kayıtlı 96 eser dünyanın gözleri önüne serilecek. Göbeklitepe'nin Avrupa'daki ikinci durağında da büyük bir ilgiyle karşılanacağına eminim. Göbeklitepe yalnızca geçmişi aydınlatan bir arkeolojik alan değil aynı zamanda geleceğe bırakacağımız bir emanet. Bizler bu emaneti korumak, gelecek nesillere aktarmak ve tüm insanlarla paylaşmakla yükümlüyüz" ifadelerine yer verdi.





Japonya'nın kazılara destek verdiğini söyleyen Bakan Ersoy, "Türkiye ile Japonya arasındaki dostane ilişkiler yalnızca kültür ve ekonomi alanlarıyla sınırlı kalmamakta, ülkemizdeki arkeolojik kazı çalışmalarına verilen değerli destekle de yeni bir boyut kazanmaktadır. Bu kıymetli işbirliği ortak tarih bilincimizin güçlenmesine, insanın ortak mirasının korunarak geleceğe aktarılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu vesileyle aramızda bulunan Altes Prensesi Akiko Mikasa'ya ülkemize teşrifleri için şükranlarımı sunuyor dostluğumuzun kültür ve tarih temelinde daha da güçleneceğine inanıyorum. Altes Prensesi Akiko Göbeklitepe'nin ardından Ayanlar kaza alanındaki törende de bizlere eşlik edecekler. Ben Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı olarak ülkelerimiz arasındaki kıymetli dostluğa verdikleri özel katkılar nedeniyle Altes Prensesi Akiko'ya özel teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Göbeklitepe insanlığın ortak mirasıdır. Bu miras koruyarak geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur. Hepimizi bu kıymetli çabaya ortak olmaya davet ediyor, emeği geçen tüm bilim insanlarına, uzmanlara ve işçilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

