Zalim kocadan kan donduran işkence! Evden çıkanlar şoke etti
İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan 42 yaşındaki Kader K, resmi nikahlı eşi Adem K. tarafından uzun süredir sistematik şekilde hem fiziksel hem de cinsel şiddete maruz bırakıldı. 7 yaşındaki kızının da babasının uygunsuz şekilde kendisine temas ettiğini anlatmasıyla soruşturma daha da derinleşti.
Mağdurun beyanına göre Adem K., yaklaşık iki yıldır çeşitli şekillerde rızası dışında cinsel ilişki taleplerinde bulunduğu mağduru, farklı cinsel yönelimleri dayatarak baskı altına aldı.
ŞOKE EDEN İDDİA
Soruşturmanın en sarsıcı noktası ise çiftin küçük çocuğuna yönelik iddialar oldu. 7 yaşındaki kız çocuğu, babasının kendisine uygunsuz şekilde temas ettiğini annesine anlattı ve soruşturma daha da derinleşti.
ELE GEÇİRİLEN DELİLLER KAN DONDURDU
Sabah'ın haberine göre Evde yapılan aramada şüpheliye ait çeşitli bağlama aparatları, sopa ve cinsel içerikli materyaller bulunurken olayın sistematik şekilde sürdürüldüğüne dair kuvvetli emareler elde edildi.