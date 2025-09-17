Türkiye'nin en uzun ve en geniş tek tüneli! Amanos Dağları kolaylıkla aşılacak

Giriş Tarihi: 17.09.2025 09:22

Türkiye'nin en güneyinde yer alan ve asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay 'da depremin izleri ihya ve inşa çalışmalarıyla siliniyor. Türkiye ve Suriye arasındaki ticari kavşaklardan olan Hatay'da yer alan Amanos Dağları da uzun yıllardır sürücülerin korkulu rüyaları arasında.

Milli bütçeyle yapılan en büyük yatırımlardan olan Belen-Topboğazı Otoyolu Tüneli inşasına 15 Nisan 2024 tarihinde başlanmış ve projeyle birlikte zorlu Amanos Dağları'nın 8 bin 5 kilometre uzunluk ve 17 metre genişlik tünelle aşılması planlanmıştı. Türkiye'de en uzun ve en geniş tek tünel olma özelliğini taşıyan tünelde; Hatay Valisi Mustafa Masatlı incelemelerde bulunarak açıklama yaptı.





Vali Masatlı yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Hatay'da birçok mega projeye başladık. Bunlardan biri de kamuoyunun yakından takip ettiği Belen Tüneli projemizdir. 8 bin 5 kilometre uzunluğu ve 17 metre genişliği ile Türkiye'deki en uzun ve en geniş tek tünel olma özelliğine sahip bu proje, milli bütçeden yapılan en büyük yatırımlardan biridir" dedi.