Ormanda hasta bulunmuştu! Kara akbaba 15 günlük tedavinin ardından doğaya salındı

Giriş Tarihi: 17.09.2025 15:25

Bolu 'da ormanlık alanda bitkin halde bulunan kara akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrollerde, leşle beslendiği için bağırsak enfeksiyonu geçirdiği tespit edildi.

(Foto: İHA)

15 gün süren tedavi sonrası sağlığına kavuşan ve Türkiye'deki en büyük yırtıcı kuş türlerinden biri olarak bilinen akbaba, Kartalkaya bölgesinde doğaya salındı. Kafesten çıktıktan sonra bir süre uçan kara akbaba, kayalıkların üzerine kondu. Daha sonra tekrar havalanarak gözden kayboldu.