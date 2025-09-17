Manisa'da feci olay: Kayısı ağacını kesmeye çalışan adam boynunu kesti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bahçesindeki kayısı ağacını kesmek isteyen 77 yaşındaki Günay Eraslan, elinden kayan spiral makinesinin boynunu kesmesi sonucu hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 17.09.2025 08:57

Paylaş



ABONE OL

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ağaç kesmek isterken elinden kayan spiral makine ile boynundan ağır yaralanan Günay Eraslan (77), hayatını kaybetti.

AĞACI KESMEK İSTERKEN BOYNUNU KESTİ

Olay, saat 09.30 sıralarında meydana geldi. 5 çocuk babası olan Günay Eraslan, evinin bahçesindeki kuruyan kayısı ağacını spiral makinesiyle kesmek istedi. Bu sırada Eraslan'ın elinden kayan spiral makinesi boynunu kesti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eraslan, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Eraslan, kurtarılamadı. Eraslan'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN