Genç spiker Esen Gök'ün ölümünde otopsi raporu tamamlandı

Bakırköy’deki evinde ölü bulunan yarış spikeri Esen Gök’ün ölümüne ilişkin otopsi raporu tamamlandı. Raporda, Gök’ün vücudunda darp veya kesi izine rastlanmadığı kaydedildi.

Giriş Tarihi: 17.09.2025 10:59

Paylaş



ABONE OL

19 Temmuz'da, Esen Gök'ten haber alamayan yakınlarının polise haber vermesi üzerine Bakırköy Osmaniye Mahallesi'ndeki eve çilingir yardımıyla girilmişti. Ekipler, evde Gök'ün çarşafla doğal gaz borusuna asılı cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Yapılan ilk incelemede evin kapısının içten kilitli olduğu, anahtarın ise kapıda takılı bulunduğu ve herhangi bir zorlanma izine rastlanmadığı belirlenmişti.

Esen Gök'ün ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu hazırlandı Esen Gök'ün Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde yapılan otopsisi tamamlandı. İncelemede, Gök'ün vücudunda herhangi bir yasaklı madde bulgusuna rastlanmadı.

Esen Gök'ün ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu hazırlandı Otopsi raporunda, Gök'ün vücudunda darp, kesi izi olmadığı, ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleştiği, ölümün ası sonucu meydana geldiği kanaatinin oluştuğu bildirildi. Rapor, olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Esen Gök'ün ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu hazırlandı ABLAYA NOT Evde, Esen Gök tarafından yazıldığı değerlendirilen, "Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım" yazılı bir not bulunmuştu.