Yolun üzerindeki dev kaya korkutuyor 7 köyün yolu ve evleri tehlike altında

Erzurum'un Uzundere ilçesi Pehlivanlı Mahallesi'nde dağ yamacında çatlayan ve kırılan dev kayalar vatandaşları tedirgin ediyor.

Giriş Tarihi: 16.09.2025 09:43

Paylaş



ABONE OL

Uzundere ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi'nden geçen 7 köyün yolu ile bazı vatandaşların ev ve bahçeleri, dağ yamacındaki dev kayaların tehdidi altında. Binlerce ton ağırlığındaki kayaların bulunduğu bölgede tehlikenin büyüklüğü vatandaşları tedirgin ediyor. Mahalle sakini 65 yaşındaki Kemal Kaplanoğlu, "Kayalar başımıza düşmeden yetkililerden çözüm istiyoruz. Hem yolumuz hem de evlerimiz risk altında" diyerek, çağrıda bulundu.



Bölge halkı, muhtemel bir facianın yaşanmaması için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini talep ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN