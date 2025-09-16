Safra kesesi ameliyatı sonu oldu! Genç kadının son sözü "Ben ölüyor muyum?"

Hayatını kaybeden Kevser Çuhadar'ın annesi (İHA)



2 AYLIK BEBEK GERİDE KALDI

Durhanim, kasıtlı olarak uzakta olan bir şehir hastanesine götürülmek üzere gelen ambulansın şans eseri bozulduğunu ve Bilkent Şehir Hastanesinden başka bir ambulansın gelip aldığını ifade etti. Orada ise kızının kalbinin durduğunu, her şeyin orada ortaya çıktığını söyleyen Durhanim, otopsi yapılarak adli tıptan sonuç beklediklerini dile getirdi. Durhanim, kızının 23 yaşında olduğunu ve geride 2 aylık bebeğinin kaldığını vurguladı.

AİLENİN İSYANI YÜREK YAKTI

Daha önce de Can Hastanesi'nde birçok skandal olayın olduğunu belirten Çetinkaya, "Ben o hastanenin kapatılmasın istiyorum. Sağlık Bakanlığı'ndan da rica ediyorum. O hastane kapatılsın. Çünkü bu hastane ilk sefer kapatıldı. El değiştirdi, tekrar açıldı. Başka canlar yanmasın. Benim yüreğim yandı. Gül gibi çocuğum gitti gözümün önünde. Doktor bir de benimle dalga geçti. 2 gündür dedim ben ona, benim çocuğum iyi değil ölüyor dedim. Dalga geçti benimle doktor. Asım Yalvaç diye bir doktor" dedi.