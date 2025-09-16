Safra kesesi ameliyatı sonu oldu! Genç kadının son sözü "Ben ölüyor muyum?"
Ankara’daki Özel Polatlı Can Hastanesi’nde safra kesesi ameliyatı olan bir kadının, operasyon sırasında bağırsağının kesildiği ve bu durumun doktor tarafından gizlendiği iddia edildi. Ameliyat sonrası hayatını kaybeden kadının 23 yaşında olduğu ve geride 2 aylık bebeğinin kaldığını öğrenildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki kreş öğretmeni Kevser Çuhadar, geçirdiği rahatsızlığın ardından Özel Polatlı Can Hastanesinde safra kesesi ameliyatı olmak için gitti. İddialara göre, Çuhadar'ın bağırsağı ameliyat esnasında doktor tarafından yanlışlıkla kesildi. Doktorun durumu saklayıp sonradan açıklaması ile kasıtlı bir şekilde ihmallere başvurduğu Çuhadar'ın ailesi tarafından iddia edildi. İhmaller sonucu hayatını kaybeden Çuhadar'ın ise henüz 1 senedir evli olduğu ve geride 2 aylık bebeğinin kaldığı öğrenildi.
"SONRADAN BEN BAĞIRSAĞI DELMİŞİM DEDİ"
Kızının safra kesesinden ameliyat olmak için Polatlı Can Hastanesi'ne gittiğini söyleyen Çuhadar'ın annesi Durhanim Çetinkaya, "Ameliyat olayım, bir an önce iyileşeyim, işime döneyim demişti. Hiçbir hastalığı yoktu, gayet sağlıklı gitmişti. Ameliyat oldu ama doktor bağırsağını kesmiş, bize söylemedi. Kızım birinci günü çok kötü oldu. Doktora dedim ben, kızım iyileşemiyor, iyi değil dedim. Gayet iyi dedi. Hemşerilere söyledim, her şey normal dedi. Tansiyonu düştü, ikiye düştü. Normal dediler, biz onu yükseltiriz dediler. Doktor geldi, bir ultrason isteyelim dedi. Herhalde bir damar mı kesmişim, ne yapmışım dedi. Kan verelim dedi, kanlar gelmedi zaten. Kızılay'dan bekliyoruz dedi. Biz dedik ki Ankara'ya götürelim. Sakıncalı olur, yolda ölebilir dedi. Göndermedi bizi. Ben Ankara'dan doktor arkadaşımı çağıracağım, ameliyatı burada yapacağım dedi. Küçük bir damarda kesin kesik oldu dedi. Ya gördü bize söylemedi, bilmiyorum artık. İkinci ameliyata alındı kızım. 3 saat sonra çıktı ameliyattan. Sonradan ben bağırsağı delmişim dedi. 3-4 saat sonra kalkar dedi" şeklinde konuştu.
SON SÖZÜ "BEN ÖLÜYOR MUYUM?"
Durhanim, gece 3'te kızının tansiyonunun düşmesi üzerine hemşirelerin doktoru çağırdığını, kızının o haliyle doktora "Ben ölüyor muyum?" diye sormasının üzerine doktordan "Allah rahmet etsin deriz" dediğini belirtti. Ardından Durhanim, doktorun bilerek ambulansı aradığını ve kızının başka bir hastaneye transfer esnasında yolda öleceğini hesap ettiğini iddia etti.