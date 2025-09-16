PTT görevlisi kıyafeti ile dolandırıcılık! Atılan imzaları boş senetlere geçirdi | O şüpheli gözaltında

Edirne'nin İpsala ilçesinde akıllara durgunluk veren bit olay yaşandı. PTT görevlisi kıyafeti giyip, kargo teslimi bahanesiyle vatandaşların attıkları imzaları boş senetlere geçirdiği iddia edilen Tayfun B. yakalandı. Evindeki aramada, üzerinde 'PTT' ibaresi bulunan mont ve kazak, teslim tutanaklarının altına yerleştirilmiş boş senetler ve üzeri doldurulmuş senetler ele geçirilen Tayfun B.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile İpsala Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada, 'Dolandırıcılık' ve 'Sahtecilik' suçlarından kaydı bulunan Tayfun B.'nin, PTT görevlisi kıyafeti giyip belli adreslere gittiği ve hazırladığı tertibatla vatandaşların kargo teslim tutanağına attıkları imzaları boş senetlere geçirdiği tespit edildi.

Tayfun B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evindeki aramada, üzerinde 'PTT' ibaresi bulunan mont ve kazak, teslim tutanaklarının altına yerleştirilmiş boş senetler ve üzeri doldurulmuş senetler ele geçirilen Tayfun B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

