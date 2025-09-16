Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Aydın'daki kazada bir can kaybı
Aydın’ın Söke ilçesinde, Muradiye Kavşağı’nda otomobille çarpışan plakasız motosikletin sürücüsü Selim Atasever (18), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.
Selim Atasever'in (18) kullandığı plakasız motosiklet, Söke-Bodrum kara yolunun Muradiye Kavşağı'nda C.K. yönetimindeki 09 S 4148 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Atasever ambulansla kaldırıldığı Söke Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.