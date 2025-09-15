Balıkesir’de turşuluk acı biber hasatı başladı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde turşuluk acı biber hasadı başladı. İlçeye bağlı Yaylabayır kırsal mahallesinde başlayan hasatta 1 dönümden ortalama 2 ton ürün elde ediliyor. Sındırgı genelinde ise sezon boyunca yaklaşık 5 bin ton biber hasadı yapılması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 12:15

Paylaş



ABONE OL

Temmuz ayı sonunda başlayan hasat, ekim ayına kadar kırağı düşene dek devam ediyor. Toplaması oldukça zahmetli olan biberiye, yüksek verimi ve getirisi sayesinde üreticilerin yüzünü güldürüyor. Bu yıl çiftçiler, üretimdeki artış nedeniyle sezonu "altın yıl" olarak değerlendiriyor. Biberiye, toptanda kilosu 90 liradan alıcı buluyor. Gerek iç piyasada gerekse dış pazarda yoğun talep gören ürün, Sındırgı ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. Özellikle yağ ve tıbbi aromatik bitki sanayisinde kullanılan biberiye, yüksek fiyatıyla üreticilere kazanç kapısı oluyor.

Yaylabayır kırsal mahallesinden Emine Gülşen doğduğundan beri tarımla uğraştığını belirterek " Allah'a şükür bu yıl biberiyemiz, salatalığımız çok iyi. Para etti. Yani bu sene altın yılı desek çiftçinin yeridir." şeklinde konuşurken Ayşe Uğur ise geçen yıl 18- 20 lira olan biberiyenin bu yıl 90 liradan satılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaylabayır kırsal mahallesinde yapılan gölet sayesinde sulu tarıma geçen çiftçiler hem üretimde hem de hasatta büyük avantaj sağladı. Çiftçiler, bu sayede hem verimin hem de kalitenin arttığını belirterek memnuniyetlerini dile getiriyor.

Göletin yapılmasının çiftçilerin durumunu değiştirdiğini belirten Ümmü Gülsüm Zengin Mayısta başlıyoruz. Hazirana doğru biberlerimizi ekiyoruz. Güzel biberimiz memnunuz çiftçilikten. Göletimizi yapanlardan, emeği geçenlerden Allah bin kere razı olsun. Göletimizin köyümüze çok faydası var. Köyümüz baya ilerledi. Küçük Almanya oldu" dedi.

Hasada katılan üreticiler, biberiyenin Sındırgı için "sarı altın" değerinde olduğunu ifade ederek, "Toplaması zahmetli ama getirisi yüksek. Bu yıl göletin de faydasıyla verim arttı. Ürünümüzü 90 liradan satıyoruz, yüzümüz gülüyor" dedi. Gençleri çiftçiliğe davet eden Ahmet Gülşen " Çiftçilikte iyi para var bu yıl. Mahsulümüz iyi. İyi para yaptı. Severek yaparsan, yapacağın işi de bilirsen para kazanırsın. Bunun yanında hayvancılık da iyi. Hem kendi yiyeceğini yetiştiriyorsun. Hem de satıp para kazanıyorsun. Ben memnunum, gençlere de öneriyorum" dedi.