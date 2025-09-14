İzmir'de minibüsün çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 14.09.2025 12:07

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Meryem Ana Caddesi'nde meydana geldi. R.K.'nın (55) kullandığı 09 AP 254 plakalı minibüs, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtilen Mehmetcan Yıldırım'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın yaşamını kaybettiği belirlendi. Minibüs sürücüsü R.K. gözaltına alındı. R.K., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bu yıl üniversiteyi kazandığı belirtilen Mehmetcan Yıldırım'ın Gümüldür'de toprağa verileceği belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

