Adana'da korkutan TIR yangını! Alevler ormanlık alana sıçradı
Adana'nın Pozantı ilçesinde TIR'da çıkan yangın yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Yangın kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından kontrol altına alındı. TIR, yangında kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen TIR, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde alev aldı. Tırdaki yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.