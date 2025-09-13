THY'nin uçak koltukları okul çantasına dönüştü!
Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, kullanım ömrünü tamamlayan uçak koltuğu kumaşlarını okul çantası ve kırtasiye malzemelerine dönüştürerek 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'teki iki okulun öğrencilerine dağıttı.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamaya göre THY Teknik AŞ, kullanım ömrü sona eren uçak koltuğu kumaşlarını, okul çantası ve kırtasiye malzemelerine dönüştüren yenilikçi ileri dönüşüm (upcycling) projesi başlattı.
THY Teknik AŞ çalışanlarının gönüllü araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerini yürüttüğü projede koltuk kumaşlarının okul çantalarına dönüşümü, şirketin tekstil atölyelerinde gerçekleştirildi.
Üretilen çantalar ve kırtasiye malzemeleri, Kilis'te 2023 yılındaki depremden etkilenen iki okulun öğrencilerine dağıtıldı.