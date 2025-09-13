Mersin'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Giriş Tarihi: 13.09.2025 14:03

Mersin 'in Mut ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydan gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza sonrası kamyon hurdaya döndü. (İHA)



Kaza, Mut ilçesi ile Karaman yolu Burunköy mevkiinde meydana geldi. Kazada otobüs devrilirken, kamyon hurdaya döndü. İlk belirlemelere göre, ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.