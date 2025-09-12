Öğretmen babanın yürekleri burkan acısı! Okul bahçesinde fenalaşan oğlunun tabutunu bir an olsun bırakmadı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde okul bahçesinde fenalaşan 6. sınıf öğrencisi Mehmet Demirhan kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi Antalya’da toprağa verilirken, öğretmen olan babası Hakan Demirhan tabutunu bir an olsun bırakmadı.

Giriş Tarihi: 12.09.2025 18:49

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Borsa İstanbul Ortaokulu'nda öğrenim gören 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Mehmet Demirhan, okul bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, 11 Eylül Perşembe günü meydana geldi. Arkadaşlarının durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine 112 sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede Mehmet Demirhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Küçük Mehmet'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Antalya'nın Serik ilçesine getirildi. Akbaş Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenazede yürekleri burkan bir görüntü oluştu. Öğretmen olan baba Hakan Demirhan, ayakta durmakta güçlük çekmesine rağmen oğlunun tabutunu bir an olsun bırakmadı. Yapılan ilk değerlendirmelerde küçük Mehmet'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay, hem okul hem de aile çevresinde derin üzüntüye yol açtı.

