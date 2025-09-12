İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da toplu taşımaya zam | İşte o yeni tarifeler...

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam oy çokluğu ile kabul edildi. AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık CHP grubunun oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilen karara göre, elektronik tam bilet 27 liradan 35 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücreti 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkarılırken, okul servislerinde 0 ile 1 kilometre arasındaki mesafe ücreti ise 2 bin 605 liradan 3 bin 376 liraya yükseltildi.

Mecliste, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmasını içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi de görüşüldü.

(FOTO: AA ) Bu kapsamda, elektronik tam biletin 27 liradan 35 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkarılması talep edildiDeniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin ücretinin 34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücretinin 38,11 liradan 49,40 liraya, Bostancı-Adalar seferi ücretinin 100,45 liradan 130,22 liraya çıkarılması teklif edildi.