Dur ihtarına uymayan araç kaza yaptı! 4 kişi yaralandı

Malatya'da Sütlüce - Tohma Köprüsü mevkiinde "dur" ihtarına uymayan sürücü polisle yaptığı kovalamaca sonrasında kaza yaptı. Olayda 4 kişi yaralanırken araçta yapılan armada uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 12.09.2025 04:43

Olay, saat 02.00 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Sütlüce - Tohma Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri kent merkezinde seyir halinde olan 44 AHT 427 plakalı Volkswagen marka otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Sürücünün ihtara uymayarak kaçması üzerine polis ekipleri aracı takibe aldı.Bir süre devam eden kovalamaca, aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki dere yatağına düşmesiyle sona erdi. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan ekipler, araç içerisinde bir adet hassas terazi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.



Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

