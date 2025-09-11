Süt toplamak için kamyon kasasına binmişti! Düşerek yaşamını yitirdi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde süt toplamak üzere kamyon kasasına çıkan 25 yaşındaki E.K. seyir halindeki araçtan dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Ağır yaralanan E.K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar beldesinde meydana geldi. A.S. ve arkadaşı Ertuğrul Küçükdeveci, plakası öğrenilemeyen kamyonetle süt toplamaya gitti. Dönüş yolunda kamyonetin kasasına binen Ertuğrul Küçükdeveci, dengesini kaybederek yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertuğrul Küçükdeveci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçükdeveci'nin cenazesi otopsi için morga konulurken, kamyonet sürücüsü A.S., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

