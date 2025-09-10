Manisa'da çocukları taşıyan servis kazaya karıştı veliler hastaneye koştu

Okula gitmek için yola çıkan öğrenciler büyük bir faciadan döndü. Manisa’nın Demirci ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8’i öğrenci olmak üzere 9 kişi yaralandı. Hastaneye koşan veliler çocuklarının başından ayrılmadı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Kaza, Demirci ilçesi Hacıhamza Mahallesi Simav çevre yolunda meydana geldi. Muharrem Baş yönetimindeki 45 J 8243 plakalı öğrenci servisi, Belkent Sitesi'ne öğrenci almak için girdiği sırada, karşı yönden gelen Zinnur Eroğlu idaresindeki 45 PD 333 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla öğrenciler servis aracından indirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Demirci Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kazayı haber alır almaz hastaneye koşan veliler, büyük panik yaşadı. Yaralı öğrencilerin yanına gelen aileler, tedavi sürecinde çocuklarının başından ayrılmadı.

Kazada hafif yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Zinnur Eroğlu da hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.