Kocaeli'de kimya fabrikasında sızıntı paniği: Pencereleri açmayın

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında kimyasal tankta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sızıntı meydana geldi. Olayın ardından durum ekiplere ihbar edildi. Diliskelesi Muhtarı yaptığı açıklamada "Tüm halkımıza sesleniyoruz; kapı ve pencerelerinizi kesinlikle açık bırakmayın.Dışarı çıkmamaya özen gösterin. " dedi.

Giriş Tarihi: 10.09.2025 01:29

Paylaş



ABONE OL

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan kimya fabrikasında kimyasal tankta sızıntı meydana geldi. Çevrede bulunanların kaçma anları cep telefonu tarafından kaydedildi.

UZMAN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, Diliskelesi mevkiindeki bir fabrikada meydana geldi. İddialara göre, fabrikada bulunan kimyasal tankta henüz belirlenemeyen bir sebeple sızıntı başladı. İhbarın ardından bölgeye uzman ekipler sevk edildi.

"DIŞARI ÇIKMAMAYA ÖZEN GÖSTERİN"

Olayın ardından Diliskelesi Muhtarı Adem Kaya yaptığı açıklamada, "Poliport-Polisan tesislerinden kimyasal sızıntı meydana gelmiştir. Yoğun bir sızıntı söz konusudur. Tüm halkımıza sesleniyoruz; kapı ve pencerelerinizi kesinlikle açık bırakmayın.Dışarı çıkmamaya özen gösterin. Bizler halk olarak bu tür tehlikeleri sürekli yaşıyoruz. Sanayicilerimizin de artık bu konuda sorumluluk alması ve duyarlılık göstermesi gerekiyor. Şu anda büyük bir sızıntı yaşanıyor. Halkımızın sağlığı için herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz" dedi.

Maddenin Toluen Diizosiyanat olduğu öğrenildi. Öte yandan kimyasal sızıntıyı fark edenlerin kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN