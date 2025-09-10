2 bin 587 rakımlı dağın zirvesinde deniz fosilleri bulundu

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağının 2 bin 587 rakıma sahip Büyük Hacet Tepesine tırmanış yapan grup 60 milyon yıllık olduğu değerlendiren deniz fosilleri bulundu.

Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü öncülüğünde, Tosya Off-Road Kulübü ekiplerinin de katılımıyla, Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'na tırmanış gerçekleştirildi. 2 bin 587 rakımlı Ilgaz Dağı'nın Büyük Hacet Tepesinin zirvesine ulaşan ekip, 60 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen deniz fosili bulundu. Karadeniz'e 90 kilometre uzaklıktaki dağın zirvesinde fosil bulan grup büyük heyecan yaşadı.

Bölgede değerli metal ya da maden ya da taşların araştırmasına yönelik danışman öğretmen olarak görev yaptığını belirten Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Metal Teknolojisi Öğretmeni Selahattin Kaplan, "Araştırmalarım çerçevesine Ilgaz Dağına 6 defa çıktım ve bu bölgede araştırmalar yaptım. Her defasında da bu fosillerle karşılaştım, ilgimi çekiyor. Öğrencilerimize bu kıymetli fosillerin anlatılması için bu numuneleri alıyoruz. Gördüğünüz gibi bu fosil yaklaşık 60 ya da 240 milyon yıl dediğimiz paleozoik döneminde ortaya çıkmıştır. Asya kıtası ile güneyden de Afrika kıtasının sıkıştırması sonrası Anadolu coğrafyası yükselerek ortaya çıkmıştır. Tetis Denizinin çekilmesi sonucu Kuzey Anadolu Bölgesi'nin en yüksek bölgesi olan Ilgaz Dağı Hacet Tepesi oluşmuştur. Bu bölge ilk mercan kayalıkları gördüğünüz gibi buradaki yapılarda mercan kayalıkları oluşumu ve burada oluşan bu deniz hayvanı, diğer yaşayan canlılar bu bölgede gördüğünüz gibi şu anda deniz fosili oluşturmuş. Yaklaşık 60 milyon yıl ile 240 milyon yıl arasındaki bir oluşumu şu anda canlı canlı görmektesiniz" dedi.

Ilgaz Dağında buldukları deniz yıldızı ve midye fosilinin bir zamanlar bölgenin deniz olduğunu kanıtladığını dile getiren Kaplan, "Bulduğumuz deniz yıldızı fosili, Kuzey Anadolu'nun en yüksek dağı ve bir dönem buranın deniz yatağı olduğuna dair en güzel emarelerimizden biridir. Kayayı yerden alıyorum, kayayı kırıyorum. Kırdığım kayanın içerisinden elmas ortaya çıkıyor. Şu anda elimde tuttuğum bir midyedir. Elimde tuttuğum 60 milyon yıl ile 240 milyon yıl arasında oluşan bir midyedir" diye konuştu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde coğrafya öğretmenliği yapan İsmail Şencan ise, "Ilgaz Dağı Büyük Hacet Tepesi, bu coğrafyanın en yüksek yeridir. Uludağ'dan daha yüksektir. Uludağ 2 bin 543 metredir, Ilgaz Dağı ise 2 bin 587 metredir. Burasının da bir özelliği daha vardır. Bu çevredeki en eski arazi olarak geçiyor. Çankırı taraflarının ise daha genç arazi olduğunu görüyoruz. Böyle bir zirveye çıkmak benim çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal da, "Tosya'daki değerli hocalarımızla birlikte Ilgaz Dağının zirvesine yürüyüş yaptık. Yürüyüş sırasında önümüze inanılmaz ilgimi çeken taşlarla karşılaştım ve hocalarımıza gösterdik ve inanılmaz bir tarihle karşı karşıya kaldık. Kendilerinden bu oluşumu dinledik. Gerçekten çok gururlandık" ifadelerini kullandı.