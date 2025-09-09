Niğde'de çekicinin römorkuna çarpan arabada 2 kişi öldü

Niğde-Pozantı Otoyolu Sazlıca mevkiinde, emniyet şeridindeki çekicinin römorkuna çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde'de emniyet şeridindeki çekicinin römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Sazlıca mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyreden 20 APL 512 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran 51 AR 130 plakalı çekiciye bağlı 51 ACU 176 plakalı yarı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yolun 2 şeridi ulaşıma kapanırken ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken yaralı 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

