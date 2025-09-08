Van'da gün batımı ve ayın doğuşu mest etti

Van Gölü üzerinde kızıla bürünen güneşin batımı ve hemen ardından ufukta yükselen dolunay, vatandaşlara görsel bir şölen sundu.

Van'da dün akşam yaşanan gökyüzü şöleni izleyenleri mest etti. Kanlı ay tutulmasından önce gökyüzünde ortaya çıkan manzara, adeta kartpostallık görüntüler sundu.

Güneşin Van Gölü üzerinde kızıllığa bürünerek batışı, kent sakinleri ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler yakalama fırsatı verdi. Gün batımının hemen ardından ise ufuk çizgisinden yükselen dolunay gökyüzünü aydınlatarak unutulmaz bir görsel şölen yaşattı. Vatandaşlar, hem gün batımını hem de ayın doğuşunu Van Gölü sahillerinden izledi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolar kısa sürede büyük ilgi gördü.