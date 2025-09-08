TBMM'nin en genç vekili AK Partili Rümeysa Kadak Oxford'un yeni reklam yüzü!

TBMM'nin en genç milletvekillerinden AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Oxford Üniversitesinin tanıtım yüzü seçildi. Resmi e-postalar ve tanıtım materyallerinde Kadak'ın görseli yer alacak.

08.09.2025

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, TBMM'nin en genç milletvekillerinden İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Oxford Üniversitesinin tanıtım yüzü seçildi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Oxford Üniversitesi İşletme Fakültesinin Yönetici İşletme Yüksek Lisansı programından mezun olan Kadak, üniversitenin yeni tanıtım yüzü oldu.

Kadak, Oxford Üniversitesinin resmi e-postaları, tanıtım materyalleri ve Financial Times gibi uluslararası mecralarında yer alacak.

