Korkunç olay! Yaşlı kadın balkondan beton zemine çakıldı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir apartmanın 5. katında bulunan kadın balkondan zemine betona düştü. Sağlık ekiplerince, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Giriş Tarihi: 08.09.2025 17:34

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında bulunan Türkan K. (61), henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Türkan K'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

