Balıkesir’de 16 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 16 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cunda Adası girişinde yapılan çalışmada, Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda kullanılan bir araç yediemin otoparkına çekilerek siciline şerh konuldu.

Düzensiz göçmenler, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, operasyonda yakalanan bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

