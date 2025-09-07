Mersin'de kuyumcu soygunu! Maskeyle gelip kayıplara karıştılar

Mersin'de bulunan bir kuyumcuya sabah saatlerinde gelen maskeli 4 kişi, dükkanın kepengini açarak içeri girdi. Kuyumcudan bir miktar altın çalan şahıslar, ardından kepengi kapatarak kayıplara karıştı.

Mersin'de maskeli 4 şüpheli sabaha karşı girdikleri kuyumcu dükkanından bir miktar altın çaldı. Olay, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.

Maskeli 4 şüpheli sabaha karşı kuyumcunun kepengini açarak içeri girdi. Buradan bir miktar altın alan şüpheliler, kepengi kapatarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen iş yeri sahibi, hırsızlığı fark ederek polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin yakalanması çalışma başlatıldı.

