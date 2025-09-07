Yaşam

İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi henüz bilinmeyen bir nedenle Sanayi Sitesi’nde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken ilk belirlemelere göre 3 iş yerinin kül olduğu belirtildi.

İzmir'de sanayi sitesinde çıkan yangın 3 iş yerini kül etti!

Yangın akşam saatlerinde Bağyurdu Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. Yangında 3 iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Muhtemel can kaybı ve yaralanmanın önüne geçmek için diğer dükkanlar tedbir amacıyla boşaltıldı. İlk belirlemelere göre yaralı olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

