İzmir'de sanayi sitesinde çıkan yangın 3 iş yerini kül etti!

Giriş Tarihi: 07.09.2025 00:41

Yangın akşam saatlerinde Bağyurdu Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. Yangında 3 iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Muhtemel can kaybı ve yaralanmanın önüne geçmek için diğer dükkanlar tedbir amacıyla boşaltıldı. İlk belirlemelere göre yaralı olmadığı öğrenildi.