İsviçre'den gelen gurbetçi evinde ölü bulundu

İsviçre’den Samsun'a gelen ve yalnız yaşayan Ercüment Okandan (82) evinde ölü bulundu. İtfaiye merdiveniyle girilen evde yaşlı adam hareketsiz halde bulundu. Okandan’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 10:55

Samsun'da bir gurbetçi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsviçre'den Samsun'a gelen ve yalnız yaşadığı öğrenilen Ercüment Okandan'dan (82) haber alamayan komşuları hayatından endişe ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, itfaiye merdiveninin yardımıyla 7. kattaki yaşlı adamın evine balkondan girince, evin içinde hareketsiz halde yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaşlı adamın ölmüş olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen halk sağlığı doktoru, Ercüment Okandan'ın ölümünü şüpheli buldu. Okandan'ın cansız bedeni polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

