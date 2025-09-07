Ambulans kovalayan magandalar tutuklandı!

Eskişehir'de gece saatlerinde ambulansı kilometrelerce kovalayan Y.F.K. ve babası T.K., gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından ters kelepçe ile adliyeye sevk edilen baba-oğul ehdit, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de dün gece saatlerinde otomobilleriyle kilometrelerce ambulans kovalayan Y.F.K. ve babası T.K. sağlık görevlilerinin can güvenliğini tehlikeye atmıştı. Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği'ne sığınan sağlık görevlilerini kurumun içerisine girerek takip eden ve olay yerine 1 minibüs arkadaşlarını çağıran şahıslar, polis tarafından gözaltına alınmıştı.



Baba-oğul emniyetteki işlemelerinin ardından ters kelepçeli bir şekilde adliyeye sevk edildi. Tehdit, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak Yusuf Furkan K. ve babası Tarık K. tehdit ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

