3 gün önce denizde kaybolan 54 yaşındaki kişi aranıyor
Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 3 gün önce denize giren 54 yaşındaki B.D.'yi arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik ekipleri 50 kişiyle denizde arama yaparken, B.D.'nin yakınları bölgede bekliyor.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde kaybolan kadını arama çalışmaları 3 gündür devam ediyor.
Arama kurtarma çalışmalarına dün gece saatlerinde ara veren ekipler, denizde kaybolan B.D'yi bulmak için yeniden çalışma başlattı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 50 kişiden oluşan ekip denizde arama çalışmalarını sürdürüyor. B.G'nin yakınları da bölgede bekleyişini sürdürüyor. Yeniçiftlik Mahallesi'nde 3 gün önce denize giren B.D. (54) gözden kaybolmuştu. İhbar üzerine bölgede ekiplerce arama çalışmaları başlatılmıştı.