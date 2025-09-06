Kilis'te otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından rof.Dr.Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.K. yönetimindeki 79 ABM 784 plakalı otomobil, Kilis-Öncüpınar kara yolunun 5'inci kilometresinde yol kenarındaki taşa çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan A.H. Prof.Dr.Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.