Batman'da Anadolu'nun en büyük kremasyon mezarlığı bulundu

Batman'da Anadolu'nun bilinen en büyük kremasyon mezarı bulundu. (DHA)

"ANADOLU'NUN BİLİNEN EN BÜYÜK KREMASYON MEZARLIĞI"

Kazılardan elde edilen eserlerin de konservasyon ve restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Hasankeyf Müzesi'nde sergileneceğini ifade eden Genç, "Kazılardan elde edilen 747 tane bizim eserimiz var. Bu buluntuları müzemize naklettik. Arkeologlar, sanat tarihçileri ve restöratörlerimiz sayesinde şuanda müzemizde muhafaza altına alınmışlar. Bunları restöratörlerimiz müzemizi laboratuvarlarında konservasyon ve restorasyon çalışmalarını gerçekleştirmektedirler. Yaptığımız çalışmalarda ve incelemelerde şunu anladık ki kazdığımız alan, Anadolu'nun bilinen en büyük kremasyon mezarlığı. Asur dönemine ait en büyük kremasyon mezar olduğunu kanıtlamış durumdadır. Bu da şunu kanıtlamaktadır bize. Asur döneminin bölgedeki mezarlık kültürünü ve gömü tekniğini bize büyük oranda vermektedir. Urnelerdeki küçük bir deliğe kısaca değinmek istiyorum. Ölü gömme teknikleri veya ölü gömme geleneğinden bahsetmiştik. Dönemine göre ölünün ruhunun o küçük delikten çıktığı inancı hakim ve bulduğumuz kremasyon mezarlardan çoğunda bu özellik tespit edilmiştir. Müzemizdeki uzmanlar tarafından çalışmaların sonlanması akabinde eserlerimizi ziyaretçilere sunmayı düşünüyoruz." diye konuştu.