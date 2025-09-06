Batman'da Anadolu'nun en büyük kremasyon mezarlığı bulundu
Batman'da süren kazı çalışmaları kapsamında 3 bin yıllık, 344 urne tipi mezardan oluşan Anadolu'nun en büyük kremasyon mezarlığı bulundu. Bölgeden çıkarılan 747 eserin Hasankeyf Müzesi'nde sergileneceği bildirildi.
Gercüş ilçesine bağlı Bağözü Köyü Arık Mezrası sınırları içerisindeki 'Şeytan Deresi' mevkinde yapılan kazı çalışmalarında, 3 bin yıllık olan ve ölen kişinin yakılarak küllerinin konuldukları urne tipi 344 mezar alanı (nekropol) ortaya çıkarıldı. Alanın, Anadolu'nun urne mezar sayısı bakımından en büyük kremasyon mezarlığı olduğu tespit edildi. 2 yıl boyunca 830 metrekarelik alanda yapılan kazılarda ayrıca 327'si envanterlik, 420'si etütlük olmak üzere toplam 747 eser de ortaya çıkarıldı. Eserlerin Hasankeyf Müzesi'nde konservasyon ve restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra sergilenmesi planlanıyor.
"ASKERİ GARNİZON GİBİ MERKEZİ KANITLIYOR"
Hasankeyf Müze Müdürü Şehmus Genç, "Gercüş ilçesi Bağözü Köyü'nde bir nekropol alanı kazısı gerçekleştirdik. 2023-2024 yıllarında yapmış olduğumuz çalışmalarda birçok urne mezarı tespit ettik. Bu nekropol alanımız günümüzden 3 bin yıl öncesine ait bir mezarlık olduğunu buluntulardan anlaşılmıştır. Kazı alanında daha çok gündelik yaşamda kullanılan malzemelerin dışında ölü hediyeleri var. Bunlar savaş aletleri, oklar, bıçaklar, kamalar, yine şahıslara ait bilezikler, küpeler ve o dönemin yöneticilerine ait silindir ve baskı mühürler; bunlar arkeolojik veri açısından elde edildiler.
Aslında buluntular bize şunu göstermekte; buluntuların çoğunluğunun savaş aletleri olması, bize burada bir savaşçı topluluğun veya bir askeri garnizon gibi bir merkezin olduğunu ya da bir kontrol mekanizmasının olduğunu kanıtlar niteliktedir. Kazılar sonucunda nekropol alanımızda 344 tane urne mezarımız, 4 tane sanduka mezarımız, bir de basit toprak hocker tarzı bir mezarımız bulundu. Bu mezarlarda dediğim gibi birçok yine ölü hediyesi ile karşılaştık. 2 yıllık çalışmalar süresince 830 metre karelik bir alanın kazısını gerçekleştirdik." dedi.