Savcı Erhan Kayhan son yolculuğuna uğurlanıyor!
İstanbul Çekmeköy’de bir restoranda Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Gözaltına alınan Gül, ifadesinde iki yıl önce savcının ortağı olduğu işletmede çalıştığını, 150 bin TL alacağı nedeniyle aralarında husumet oluştuğunu söyledi. Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde cenaze namazı kılınıyor. Kayhan, Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
İstanbul Adliyesi'nde görevli 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, İstanbul Çekmeköy'de bir restoranda husumetlisi olduğu 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından bıçaklanarak hayattan koparıldı.
Hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Kayhan'ın cenazesi, cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR
Savcı Ercan Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze merasimi düzenleniyor. Ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları da Kayhan'ın cenaze törenine katılıyor.
ADLİYE KOMİSYONU BAŞKANI VE AKIN GÜRLEK DE KATILDI
İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Önder Kocademir, cenazeye katılarak Kayhan ailesine taziyede bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de Savcı Kayhan'ın cenaze törenine katıldı.