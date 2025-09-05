Muğla'da trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Zeytinalanı mevkiinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Yaşanan olayda 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 05.09.2025 05:55

Kaza, Muğla-Antalya karayolu Zeytinalanı mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla'dan Antalya istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

