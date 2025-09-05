İtalya'daki asırlık Macchina di Santa Rosa festivaline "Barış Boyun" engeli!
İtalya’nın Viterbo kentinde düzenlenen asırlık “Macchina di Santa Rosa” festivaline saatler kala, eylem hazırlığında oldukları şüphesiyle 7 Türk vatandaşı yakalandı. İkisi ağır silahlı olan şüphelilerin, İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun ve çetesiyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Polis, yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı festivalde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.
İtalya'da her yıl 3 Eylül'de şehrin koruyucu azizesi Santa Rosa onuruna düzenlenen 'Macchina di Santa Rosa' festivaline bu yıl Türk mafyası damga vurdu. İddiaya göre 21:00 da başlayacak olan etkinliğe saatler kala bir ihbarı değerlendiren polis, festival sokağında bulunan bir eve baskın düzenledi. Baskında koltuğun arkasına gizlenmiş bir makineli tüfek, iki tabanca ve çok sayıda şarjör ele geçirilirken, 2 Türk gözaltına alındı.
KONUŞMAMA HAKLARINI KULLANDILAR
İlk etapta yakalananların terör eylemi hazırlığı içerisinde olabileceği değerlendirilirken yapılan araştırmada iki saldırganın da Türk mafyasına üye olduğu belirlendi. Gözaltına alınan iki saldırgan, Viterbo Savcılığı'ndan savcı Massimiliano Siddi'nin sorularını yanıtsız bıraktı. Silah kaçakçılığı suçlamasıyla hakim karşısına çıkan saldırganlar tutuklanarak Viterbo Hapishanesi'ne gönderildi. Evde yapılan aramalar sonrası polis, dün akşam saatlerinde, Montefiascone'deki bir eve baskın düzenledi. Baskında yaşları 35 ile 40 arasında değişen 5 Türk daha gözaltına alındı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Festivale saatler kala 7 saldırganın eylem hazırlığı içerisindeyken yakalanması polisi alarma geçirdi. İsrail büyükelçisi Jonathan Peled, Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve başbakanın kız kardeşi Arianna Meloni ve Kültür Bakanı Alessandro Giuli'nin ve on binlerce kişinin katılacağı festival öncesi bölgede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı. Bölgeye özel bir ekip takviye olarak görevlendirilirken, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Festival giriş çıkışları ise polis köpekleri eşliğinde sağlandı.