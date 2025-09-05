Hırdavat dükkanında yangın paniği! Kısa sürede yayıldı: 1 yaralı

Kırşehir’in tarihi Uzun Çarşısı’nda bulunan bir hırdavat dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 1 kişi hafif şekilde yaralanırken boya ve tiner kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangının kısa sürede dükkana yayıldığı bildirildi.

Yangın, Uzun Çarşı alanında yer alan bir hırdavat dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, boya ve tinerin karışımından kaynaklı çıkan yangın kısa sürede dükkanın dışına sıçradı. Yangın sırasında yaşanan küçük çaplı patlamalar çevrede paniğe neden oldu.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ



Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevre dükkanlara sıçramasını önledi. Yangın kontrol altına alınırken, olayda hafif şekilde yaralanan H.Y., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

