Hamile Oya Budak'ı acımasızca katletmişti! Katilin o sözleri ortaya çıktı

Cani adamın genç kadını ʺBen de çocuk istiyorumʺ diyerek öldürdüğü ortaya çıktı. (A Haber arşiv)

"BEN DE ÇOCUK İSTİYORUM"

Olay günü buluştuklarında Samet Terzi'nin Oya Budak'a, "Başkalarından çocuk yapıyorsun, ben de çocuk istiyorum" dediği, Oya Budak'ın da "Ben bunu doğurmaktan korkuyorum nasıl yapacağım, yapmayacağım" dediği anlatıldı. Bunun üzerine Samet Terzi'nin "Yapmazsan ayrılırım" diyerek sinirlendiği ve Oya Budak'a defalarca ateş ettiği anlatıldı. Oya Budak'ın kardeşinin olayı gördüğü ve Samet Terzi'nin kendisine, "Senlik bir şey yok sen kaç" dediği ifade edildi.