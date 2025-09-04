Üsküdar'da Gazze için "Hayır Çarşısı" etkinliği!

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı, Deniz Feneri ve YediHilal dernekleri ile Üsküdar esnafı işbirliğinde, geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere "Hayır Çarşısı" etkinliği gerçekleştirilecek.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından yapılan açıklamaya göre, Üsküdar esnafı ve söz konusu dernekler, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak "Gazze'ye Umut Ol" isimli dayanışma kampanyası kapsamında bir araya geliyor.

Bu çerçevede, 12 Eylül'de Üsküdar Gastronomi Caddesi Filistin bayrakları ile süslenecek ve sokak içinde "Gazze" temalı resim sergisi düzenlenecek.

Kampanya kapsamında 13 Eylül'de ise Üsküdar Valide-i Cedid Camisi avlusunda 10.00-19.00 saatlerinde "Hayır Çarşısı" kurulacak. Üsküdar esnafının burada gün boyunca elde edeceği kazanç Gazze'ye bağışlanacak.

Aynı gün saat 18.00'de, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Hüdayi Külliyesi Konferans Salonu'nda ikramın ardından Kılıç Sanat tarafından "Bu Benim Meselem Değil/ Parola Boykot" adlı oyun sahnelenecek.