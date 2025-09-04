Sinop'ta toriklerin fiyatı 800 liraya düştü!

Sinop'ta sezonun ilk günlerinde palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar, bu kez torik (iri palamut) bereketi yaşıyor.

Giriş Tarihi: 04.09.2025 14:36

Dün gece denize ağlarını bırakan tekne sahibi Erdem Baş, kasalar dolusu torikle kıyıya döndüklerini söyledi.

Baş, balıkçı tekneleriyle torik sürüsüne denk gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Sezonun kısa süre önce açıldığını ve bereketli bir dönem geçireceklerine inandıklarını belirten Baş, "Dün gece 650 kasa torik yakaladık. Her kasada büyüklüğüne göre 3 veya 4 torik bulunuyor. Allah bereket versin. Daha önce tane fiyatı 1500 ile 1800 lira arasında sattığımız torikler bollaşması nedeniyle şu anda tanesi 800 liraya kadar düştü." dedi.

Yakaladıkları toriklerin ağırlığının 2,5-3 kilo olduğunu aktaran Baş, toriklerin fiyatının oldukça ucuz olduğunu, en az 6 kişinin rahatlıkla doyacağını belirterek, bolca avlanan toriklerin vatandaşlara yaradığını dile getirdi.

Baş, palamut beklerken ağlara torik takılmasının sürpriz olduğunu anlatarak, "Palamut bu hava ve deniz suyu sıcaklığından dolayı şimdilik olmayacak gibi görünüyor. Hiçbir şey kestiremiyoruz ancak deniz sürprizlerle dolu." ifadelerini kullandı.