Otel konforunda deniz manzaralı yurt

Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne yürüme mesafesindeki Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki öğrenci yurtları, deniz ve doğa manzarasıyla yeni dönem öğrencilerini bekliyor. Kentte aynı manzaraya sahip konutların kirası, 50 bin liradan başlıyor.

Giriş Tarihi: 04.09.2025 09:57

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin kazandığı üniversitenin bulunduğu şehirde konaklama ihtiyacını gidereceği yer temini telaşı başladı. Üniversite eğitimiyle hayatına yeni başlangıç yapacak öğrenci ve velilerin kentlerde ev, apart ya da yurt arayışı başladı. Akdeniz Üniversitesi ile 4 üniversitenin yer aldığı Antalya'da 10 binden fazla öğrenci üniversite eğitimine başlayacak. Ekonomik imkanlar doğrultusunda bazı öğrenciler kiralık ev arayışına başladı, bazıları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne başvuru sonuçlarını bekliyor.

5 YILDIZLI OTEL KONFORU

Gençlerin barınma ve beslenme gibi birincil ihtiyaçlarını karşılayan yurtlarda yeni akademik dönem için hazırlıklar tamamlandı. Kentte 25 binden fazla öğrenci kapasitesine sahip devlet yurtlarında yenileme ve bakım yapıldı. Turizm tesisleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da bazı yurtlar 5 yıldızlı otel konforunun yanı sıra manzarası ve konumuyla dikkati çekiyor.

Konyaaltı ilçesinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne yürüme mesafesindeki Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki öğrenci yurtları, bulundukları doğal alan ve deniz manzarasıyla yeni dönem öğrencilerini bekliyor. Kampüse yürüme mesafesindeki yurtlarda, sahil manzarasının yanı sıra orman ve Türkiye'nin en büyük dönme dolabının manzarasına sahip odalar yer alıyor. Bu manzaralara sahip dairelerin milyonlarca liraya satıldığı kentte, kuralarda bu odaların çıktığı üniversite öğrencileri deniz, orman, dönme dolap manzarasının olduğu odalar için aylık 850 ile 1200 lira ödeme yapacak. Kentte aynı manzaralara sahip bir dairede oturmanın aylık bedeli 50 bin liradan başlıyor.

SAHİLE YÜRÜME MESAFESİNDE

Kampüste yaşama fırsatı bulan öğrenciler, yurttaki 4 ve 6 kişilik odalarda kalabiliyor. Sosyal aktivite alanları ile doğal güzellikleriyle dikkat çeken kampüsün güney kısmında kız öğrenci yurtları, batı kısmında erkek öğrenci yurtları yer alıyor. Konyaaltı Sahili'ne yürüme mesafesindeki yurtların güneye bakan odalarında, Türkiye'nin en büyük dönme dolabının bulunduğu lunapark, deniz ve orman manzarası yer alıyor.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Yeni eğitim öğretim yılına başlanmasıyla yurtlarımızda öğrencilerimizi misafir edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yükseköğrenim eğitimi alan öğrencilerime konaklama hizmeti sunuyoruz. Öğrencilerimizin eğitim kalitelerini artırmak, otel konforunda ev sıcaklığında konaklama hizmeti sağlamak amacıyla ailelerinden ayrılarak süreli eğitim hayatına başlayan çocuklarımıza aileden uzak kalma duygusunu en az hissettirme çabasındayız. Yurtlarımızda öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik konaklama hizmeti veriyoruz. Kentimizdeki üniversitelerimiz ve yurtlara erişim, sosyal ve kültürel aktivite alanları öğrencilerin yaşamını kolaylaştıracak şekilde yer alıyor" diye konuştu.

OTOGARDA KARŞILAYIP YURDA KADAR SERVİS

Kente gelen öğrenci ve velileri otogarda karşılayıp, servis imkanıyla konaklayacağı yurda kadar eşlik edeceklerini anlatan Gürhan, "Yurtlarımızda tecrübeli personelle, anne şefkati, aile sıcaklığıyla öğrencilerimizi karşılıyoruz. Yurt talebinde bulunan bütün öğrencilerin talebini karşılayacak kapasiteye sahibiz. Gençlerimize barınma hizmetini istekleri doğrultusunda sunacağız. Öğrencilerimize sunduğumuz konfor Türkiye'nin 81 ilinde standart. Çalışma alanları, yatak, dolabı, yurtta yemekhane ve sosyal donatı alanları yurtlarımızda bulunuyor. Otel konforunda, aile sıcaklığında, ev ortamındaki tesislerimize gençlerimizi bekliyoruz. Bazı yurtlarımız deniz ve doğa manzarası, tarihi ve turistik tesislere konumuyla öğrencilerimizin beğenisini kazanıyor" dedi.

