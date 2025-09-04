Çanakkale'de Türkiye Kültür Yolu Festivali devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde her yaş grubuna hitap eden etkinlikler gerçekleştirildi.

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 10'uncusu Çanakkale'de devam ediyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde gerçekleşen "Neydi O Şarkı?" etkinliğinde müzisyen Sezen Kiremit, 90'lı yılların unutulmaz şarkılarını yorumladı.

"Züleyha ile Sınırsız Sohbetler" etkinliğinde Züleyha Ortak'ın konuğu Klinik Psikolog ve Yazar Beyhan Budak oldu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde gerçekleşen söyleşide Budak ve Ortak, insan psikolojisinden, günlük hayata ve ilişkilere uzanan keyifli bir sohbete imza attı.

"Perdeler Açılıyor" etkinliği kapsamında Troya Müzesi Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı ziyarete açıldı. Ziyaretçiler, antik kent kazıları ile çeşitli yollarla elde edilmiş tarihi eserlerin restorasyon ve konservasyon süreçlerini izleme şansı bularak onlarca parçaya ayrılmış tarihi bir çömleğin nasıl bir bütün haline getirildiğine, yüzlerce yıl sonra denizden çıkan bir amforanın tuzdan nasıl arındırıldığına, kazılarda bulunmuş eserlerin yeni ortamlarında bozulmadan kalmaları için ideal ısı, nem ve ışık düzeylerinin nasıl ayarlandığına ve tarihi eserlerin fotoğraflı ve yazılı belgeleme süreçlerinin nasıl işletildiğine şahit oldular.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında, dünyanın en özgün dalış destinasyonlarından biri olan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Derin Sualtı Fotoğraf Yarışması" üçüncü gününde birbirinden ünlü fotoğrafçıları ağırlamaya devam etti.

"Sinema Yollarda" etkinliği kapsamında ilçeleri gezen sinema tırının son durağı Yenice ilçesi oldu. İlçe sakinleri açık hava sineması ile nostalji dolu bir gün yaşadı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Stüdyosu'nda Doç. Dr. Hakan Aytekin, Savaş Güvezne ve Ozan Turgut'un eğitmenliğinde "Belgesel Sinemacılar Birliği Anadolu Belgesel Atölyeleri" düzenlendi. Katılımcılar, belgesel sinemasının inceliklerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

ÇOCUKLARIN FESTİVAL NEŞESİ SÜRÜYOR

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Festivalin beşinci gününde çocuklar, "Aşuk ile Maşuk" ve "Mehmet Tahir İkiler ile Meddah Amca" ile geleneksel sahne sanatlarıyla tanıştı.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında, Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde "Geleneğin korunması, yaşatılması ve aktarımı" temasıyla, Kazakistan, Moğolistan, Özbekistan, İran ve Azerbaycan'dan alanında uzman temsilcilerin katılımıyla "Uluslararası Keçe Çalıştayı ve Paneli" düzenlendi.

Festivalin beşinci gün etkinlikleri sanatçı Ersay Üner'in Anadolu Hamidiye Tabyası'nda verdiği konserle sona erdi.

ÇANAKKALE YENİ YILDIZINI CUMARTESİ GÜNÜ SEÇECEK

Festival kapsamında Esas 17 Burda AVM'ye yerleştirilen piyanolarda gençler, "Sen de Çal" projesi kapsamında yeteneklerini sergilerken, "Sen de Söyle" kabininde ise Çanakkale'nin yeni yıldızı olabilmek için ilk adımlarını attı. Kabin içerisinde şarkılarını seslendiren müzik tutkunları arasından seçilecek iki finalist, cumartesi günü Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek büyük finale katılmaya hak kazanacak.

Çanakkale Kordon, Çanakkale Saat Kulesi ve Yeni Kordon'da kurulan "Sokak Sahne"de genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.