Bungalovdaki gizli kamera skandalında yeni gelişme! Tutuklu sanıklar tahliye edildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda meydana gelen gizli kamera skandalına ilişkin davada tutuklu bulunan iki sanık tahliye edildi. Tanık olarak dinlenen polisin, "Jakuzinin üzerinde ampul şeklinde kamera bulunmaktaydı, kırmızı ışık yanıp sönüyordu. Biz oradayken ışık tamamen söndü" ifadeleri dikkat çekerken, mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Giriş Tarihi: 04.09.2025 10:22

Paylaş



ABONE OL

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 30 Mart'ta ortaya çıkan ve Türkiye'nin gündemine oturan bungalovdaki gizli kamera skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

Gizli kamerayla izleme yaptıkları iddiasıyla 2 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada; tutuklu sanıklar H.K. ve T.S, müştekiler M.K. ve eşi P.K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

"OLAYI ÖĞRENİNCE TESLİM OLDUM"

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz verilen sanık H.K, önceki beyanlarını tekrar ederek, "Kamera meselesini olaydan bir gün sonra öğrendim. Telefonu kendi rızamla polislere teslim ettim, veri silinmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kendim teslim oldum, kaçmaya bile teşebbüs etmedim. Bu sebeple tahliyemi talep ederim." dedi.

"TEK ALAKAM AMPULDEKİ PARMAK İZİM"

Sanık T.S. de işletmenin finansörü olduğunu dile getirdi.

"Olayla tek alakam, ampulde bulunan parmak izimdir." diyen T.S, şu beyanlarda bulundu:

İşletmede bulunan tüm ampullerde, taşlarda parmak izimin olması normaldir. Ampulü diğer ampullerden farklı olarak görmediğim için çekmeceye koyduğumu hatırlıyorum, burada bir sürü ampul vardı. Bu olayla hiçbir alakam olmadığı halde mağdur edildim. Beraatimi talep ediyorum. Müştekiler, bungalova geldiğinde sanık H.K, o an yan bungalovla ilgileniyordu, İstanbul'da değildi. Bazı şeyleri tam hatırlayamadığım için İstanbul'da demiştim. Bu ampul tekrar yerine nasıl takıldı bilmiyorum, bizim dışımızda görevliler de girip çıkardı. Ayrıca bu ampulü fantezi amacıyla müşterilerden biri de getirmiş ve unutmuş olabilir.

Müşteki M.K, kendilerinden özür dilenmediğini dile getirerek, mağdur ve şikayetçi olduklarını söyledi.

"BİZ ODAYA GİRİNCE AMPULDEKİ IŞIK SÖNDÜ"

Tanık emniyet görevlisi R.E, ihbar üzerine bölgeye gittiklerini ifade ederek, "Jakuzinin üzerinde ampul şeklinde kamera bulunmaktaydı, kırmızı ışık yanıp sönüyordu. Biz oradayken ışık tamamen söndü." dedi.

Tanık emniyet personeli F.S. ve B.A. da ampulde kırmızı ya da mora benzer ışık gördüklerini dile getirdi.

Söz verilen sanık avukatları, tanık beyanlarından aleyhteki hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyesini istedi.

TUTUKLU SANIKLAR İÇİN TAHLİYE KARARI

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların yaklaşık 4 aydır tutuklu bulunmaları, ivedi delillerin toplanmış olması, ceza miktarı ve alt sınırı dikkate alındığında tahliyelerini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Hakim, sanıkların tahliyesine karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sakarya Valiliği, 30 Mart 2025'te Sapanca ilçesindeki bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığına dair iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine harekete geçmişti.

Adli ve idari tahkikat başlatılan olayla ilgili söz konusu işletmede inceleme yapılmış, çalışmalar sonucu işletme sahibi H.K. (31) ile şüpheli bulunan T.S. (48), polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, işletme ilçe belediyesi tarafından süresiz mühürlenmişti.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede H.K. ve T.S. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN