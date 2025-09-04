Bahçelievler'de korkunç saldırı: Zabıta husumetlisi tarafından silahla vuruldu

Bahçelievler'de akşam saatleri sokakta yürüyen zabıta, husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan olauda zanlı taksi ile olay yerinden kaçarken zabıta ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 04.09.2025 01:32

Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Şehit Zaim Fırat Sokak'ta iddiaya göre, zabıta olduğu öğrenilen kişi, sokakta yürürken henüz bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu kişi ile karşılaştı. Akşam saatleri yaşanan olayda taraflar arasında çıkan tartışma büyüdü.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Kimliği belirsiz kişi, zabıtaya silahla ateş ederek geldiği taksi ile olay yerinden kaçtı. Olayı gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay yerinde önlem alarak çalışma yaptı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

