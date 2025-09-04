AK Parti'li Yenişehirlioğlu açıkladı! "Zaman ve akaryakıttan yıllık 220 milyon TL tasarruf"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa-İzmir-İstanbul yolu trafiğini rahatlatacak olan Gediz Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmaları inceledi. Yenişehirlioğlu, kara yolları yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Yenişehirlioğlu, "Kavşağı bitirdiğimizde inşallah 1 yılda yaklaşık 220 milyon liralık zaman ve akaryakıttan tasarruf sağlanmış olacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Valisi Vahdetin Özkan ile birlikte Manisa-İzmir-İstanbul yolu trafiğini rahatlatacak olan ve Gediz Köprülü Kavşak'ta incelemelerde bulundu. Yenişehirlioğlu, kara yolları yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Yenişehirlioğlu, "Manisa'mızın ulaşım altyapısı açısından hayati öneme sahip olan Gediz Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmaları yerinde incelemek üzere buradayız. Bu kavşak, İzmir-Manisa Devlet Yolu, Manisa-Akhisar Devlet Yolu ile Manisa-Turgutlu Devlet Yollarının kesişim noktasında yer almakta olup, 31 bin araçlık günlük ortalama yoğunluğuyla bölgemizin en işlek kavşaklarından biridir. Ayrıca ağır taşıt trafiği yoğunluğu bakımından da benzer kavşaklardan ayrışmaktadır. Günlük yaklaşık 31 bin araçtan bahsediyoruz ancak pik zamanlarda, hafta sonlarında ve yaz sezonunda 50 binlere çıkan bir araç sirkülasyonu söz konusu. Bu kavşağı bitirdiğimizde inşallah 1 yılda yaklaşık 220 milyon liralık zaman ve akaryakıttan tasarruf sağlanmış olacaktır" ifadeleri kullandı.

"YATIRIMI MANİSA'MIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Yenişehirlioğlu, kavşağın 7 Mart 2024 tarihinde ihalesinin yapıldığını ve 608 milyon TL sözleşme bedeliyle 25 Mart'ta yüklenici firmaya teslim edildiğini belirterek, proje kapsamında bugüne kadar yüzde 68 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını ifade etti. Şu ana kadar 413 milyon TL harcama yapıldığını aktaran Yenişehirlioğlu, "Proje kapsamında 3 bin 092 metre bölünmüş yol, 4 bin 485 metre tek yol, toplam uzunluğu 126 metreyi bulan 3 köprü bulunmaktadır. Bugüne kadar; 1025 metre betonarme kanal, 76 bin metre derin zemin iyileştirme, 33 bin metreküp taş dolgu, 26 bin 500 metreküp beton ve 3 bin 962 metre forekazık imalatı gerçekleştirilmiştir. Gediz Kavşağı; yalnızca bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda Manisa'mızın büyüyen yapısına ve artan ihtiyaçlarına verilen güçlü bir cevaptır. Bu projeyle hemşehrilerimiz daha güvenli, hızlı ve konforlu bir ulaşıma kavuşacaktır. İnşallah planlanan takvim doğrultusunda çalışmalarımızı titizlikle sürdürerek, 2026 yılı içerisinde bu önemli yatırımı Manisa'mızın hizmetine sunacağız."

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise "Bugün gerçekten şehrimizin bütün hissiyatına tercüman olan bir proje vesilesiyle burada bulunuyoruz. Bu kavşak, şehrimizin hem Turgutlu hem Akhisar hem de İzmir istikametine trafiğin çokça yoğunlaştığı ve trafik sıkıntısının sürekli gündemde olduğu bir alan. Buradaki bu kavşağın yapılmasıyla inşallah trafik sorunu ortadan kalkmış olur. Trafiğin akışı çok daha sağlıklı bir mecraya akmış olur ve kaza oranlarında da azalma olur" diye konuştu.

