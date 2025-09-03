Asrın felaketinden asrın inşasına... 6 Eylül tarihi gün: 300 bininci konutun anahtarı teslim edilecek

Teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 300 bini geçecek (ahaber.com.tr)

28 BİNDEN FAZLA EV VE İŞ YERİ İLE EN BÜYÜK ŞANTİYE ARTIK İKİZCE

Törene ev sahipliği yapan Malatya, depremlerde ağır yıkıma uğradığı için inşa seferberliğinin en önemli merkezlerinden biri... Adıyaman İndere'yi de geride bırakan Malatya İkizce'deki TOKİ şantiyesi Türkiye'nin en büyük şantiyesi oldu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde 35 etaptan oluşan bölgede 27 bin 628'i konut, 661'i iş yeri olmak üzere toplam 28 bin 289 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Bölgeye 5 de cami yapılıyor. Bugüne kadar 11 bin 909 konutun inşası tamamlandı. Kalan konutlar da yıl sonuna kadar tamamlanacak.

MALATYA'DA 46 BİN 533 EV VE İŞ YERİ TESLİM EDİLECEK

Yeni ev ve iş yerlerinin tamamlanmasıyla birlikte Malatya genelinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 46 bin 533'e yükselecek. Yıl sonuna kadar kentte 55 bin 496 konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplam 79 bin 420 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

BAKIRCILAR ÇARŞISI

Anadolu'nun marka şehirlerinden olan Malatya'nın merkezi de çarşıları ve tarihi yapılarıyla birlikte yeniden ayağa kalkıyor. Bakıcılar Çarşısı, Emlak Konut GYO tarafından inşa ediliyor. 2 etaptan oluşan çarşı 156 bin 642 metrekare arsa alanında yer alıyor. Toplam 99 blok ve 22 adadan oluşan projede 3 bin 200 dükkan, 224 konut, 2 bin 270 ofis, 32 restoran ve 1.370 araçlık otopark alanı bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle çarşıda 4 cami ve bir hamamın inşa ve restorasyonu da yapılacak. Yine şehir merkezindeki Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı da yeniden inşa ediliyor. Bakan Kurum'un talimatıyla çarşıda çalışmalar gece-gündüz vardiyasıyla aralıksız sürüyor.