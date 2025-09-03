Asrın felaketinden asrın inşasına... 6 Eylül tarihi gün: 300 bininci konutun anahtarı teslim edilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinde inşa çalışmalarının hızla sürdüğünü açıkladı. 6 Eylül Cumartesi Malatya’da düzenlenecek törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan 300 bininci konutun anahtarını hak sahibine teslim edecek. İşte detaylar...
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 11 ilde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede afet konutlarının inşası devam ediyor. 200 bin mimar, mühendis ve işçi, depremde hasar gören şehirlerin yeniden inşası için alın teri döküyor. En sağlam zeminlerde, kentlerin tarihi ve kültürel dokusuna sahip çıkan bir şehircilik stratejisiyle saatte 23, günde 550 konut inşa ediliyor.
54 BİN KONUT DAHA TAMAMLANDI
7/24 vardiya ile devam inşa çalışmalarıyla, haziran ayından bu yana 54 bin 200 konut daha tamamlandı. Malatya'da 6 Eylül Cuma günü "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" sloganıyla düzenlenecek törenle 300 bininci konut teslim edilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN KATILACAK
Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.
BAKAN KURUM: 300 BİNİNCİ YUVAMIZ TAMAM
NSosyal hesabından törene ilişkin tanıtım filmi paylaşan Bakan Kurum, "300 bininci yuvamız tamam. Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 300 bininci konutumuzun anahtarını Malatyalı kardeşlerimizle teslim ediyoruz" mesajını verdi.
3 KENTE CANLI BAĞLANTI
Törende Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a canlı bağlantılar yapılarak hak sahibi vatandaşlara anahtarları verilecek.
12 YENİ OKULDA DAHA EĞİTİM BAŞLIYOR
Ayrıca törende 1.5 milyar TL yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak. Böylece yapımı tamamlanan okul sayısı 56'ya (857 derslikli) yükselecek. Deprem bölgesinde 1360 derslikli 85 okulun daha yeniden inşası, 48 derslikli 6 okulun da güçlendirme çalışmaları devam ediyor.
TESLİM EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI 304 BİN 836'YA YÜKSELECEK
Törende 43 bin 727 konut, 4 bin 69 iş yeri, 6 bin 404 köy evi olmak üzere toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm daha teslim edilecek. Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 249 bin 824'ü konut, 8 bin 907'si iş yeri ve 46 bin 105'i köy evi olmak üzere toplam 304 bin 836'ya yükselecek. Deprem bölgesindeki 11 ilde bu yılın sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesiyle birlikte çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.