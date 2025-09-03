Antalya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tahılpazarı Mahallesi, Fahrettin Altay Caddesi'nde bulunan bir evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Evde yaşayan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken kısa sürede adrese gelen ekiplerce yangın söndürüldü.



Evden çıkarken yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.



Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.



Polisin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

